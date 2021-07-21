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Дубилет запускает мобильный банк в Азербайджане

Дубилет запускает мобильный банк в Азербайджане

Сооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет запускает мобильный банк под брендом Leobank в Азербайджане.

По его словам, полноценный запуск запланирован на сентябрь этого года, а в течение августа-сентября будут отправляться «инвайты» (приглашения).

«Условия и тарифы по духу похожи на monobank. Главная идея — все очень прозрачно и выгодно для клиента», — рассказал нам Дубилет.

Партнерами по проекту выступают бывший коллега по ПриватБанку Александр Витязь, а также Николай Безкровный, с которым предприниматель познакомился несколько лет назад в Лондоне.

Также Дубилет уточнил, что опционы (право выкупа или продажи активов) имеют многие члены команды.

Стоит отметить, что на сайте Leobank уже доступен предварительный заказ на кредитную карту с лимитом до 10 000 азербайджанских манатов (около $ 6 тыс.). Кредитные линии можно использовать сроком до 62 дней, а личные средства на карте будут приносить доход.

Также можно рассчитывать до 20% кешбэка «реальными деньгами». Пополнение карты и переводы будут осуществляться бесплатно. За оплату коммунальных услуг также не будет взиматься комиссия, даже в счет кредитных средств.

По материалам УБР
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