До 16,99 грн. Тарифы на газ в августе у разных поставщиков

За пять дней до конца текущего месяца газопоставщики должны обнародовать тарифы на следующий месяц, поэтому с большинством месячных предложений потребители уже могут ознакомиться. В августе голубое топливо населению будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны за кубометр.

Об этом пишет 24 канал.

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В августе, так же как и в июле, самый низкий месячный тариф составит 7,99 гривны за кубометр газа. Среди газоснабжающих компаний, которые уже обнародовали тарифы, его предлагает компания «Стрыйнефтегаз» и «Галнафтогаз». Самый высокий августовский тариф сейчас в компании «Энергия страны» — 16,99 гривны за кубометр газа, что на 3,52 гривны более высокий июльский тариф от поставщика «Полтава газ сбыт».

Августовский тариф на уровне годового

Сейчас только у трех компаний августовский тариф находится на уровне летнего.* Однако, если «Гзпостачсервис» оставляет тариф неизменным уже в течение 3 месяца, то компания «Палывенерго» подняла месячную предложение в августе на 82 копейки, до уровня годового тарифа. Также с мая неизменный месячный тариф у поставщика «Прикарпатье Энерго трейд».

«Газпостачсервис» — 8,57 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 8,57 гривны за кубометр газа, июльская цена — 8,57 гривны за кубометр газа.

«Прикарпатье Энерго трейд» — 8,60 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 8,60 гривны за кубометр газа, июльская цена — 8,60 гривны за кубометр газа.

«Полтавагаз сбыт» — 9,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 9,99 гривны за кубометр газа, июльская цена — 13,47 гривны за кубометр газа.

«Свободная энергетическая компания Палывенерго» — 10,41 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 10,41 гривны за кубометр газа, июльская цена — 9,59 гривны за кубометр газа.

Августовский тариф выше годового:

​“Аскания энерджи" – 11 гривен за кубометр газа, годовой тариф — 9,95 гривны за кубометр газа, июльская цена — 9,90 гривны за кубометр газа.

«Агросинтез трейдинг» — 11,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 7,80 гривны за кубометр газа.

«Лубныгаз» — 12,49 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 9,99 гривны за кубометр газа, июльская цена — 12,7 гривны за кубометр газа.

«Волиньгазсбыт» — 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 7,99 гривны за кубометр газа, июльская цена — 12,98 гривны за кубометр газа.

«Газпромпостач» — 15 гривен за кубометр газа, годовой тариф — 10,80 гривны за кубометр газа, июльская цена — 12,60 гривны за кубометр газа.

«М газ трейдинг» — 15,3 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 10,18 гривны за кубометр газа, июльская цена — 13,30 гривны за кубометр газа.

«Энергия страны» — 16,99 гривны за кубометр газа, годовой и июльский тариф — 11,22 гривны за кубометр газа.

Августовский тариф ниже годового:

«Галнафтогаз» — 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 10,99 гривны за кубометр газа, июльская цена — 7,99 гривны за кубометр газа.

«Стрийнафтогаз» — 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 11,99 гривны за кубометр газа, июльская цена — 7,99 гривны за кубометр газа.

«Маргаз» — 8,79 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 9,75 гривны за кубометр газа, июльская цена — 8,75 гривны.

«Черновицкая областная энергопоставляющая компания» — 9,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 13,50 гривны за кубометр газа, июльская цена — 8,50 гривны за кубометр газа.

«Житомирская областная энергопоставляющая компания» — 11,90 гривны за кубометр газа, годовой тариф — 13,50 гривны за кубометр газа, июльская цена — 13 гривны за кубометр.

В Украине поставщиком последней надежды является государственная компания НАК «Нафтогаз Украины». То есть, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы от «Нафтогаза».

Что касается тарифов «Нафтогаза», то компания предлагает: