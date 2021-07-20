До 16,99 грн. Тарифы на газ в августе у разных поставщиков

За пять дней до конца текущего месяца газопоставщики должны обнародовать тарифы на следующий месяц, поэтому с большинством месячных предложений потребители уже могут ознакомиться. В августе голубое топливо населению будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны за кубометр.
Об этом пишет 24 канал.
О ценахна газ мы также активно информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Следите за новостями о коммунальных услугах в удобном формате!
В августе, так же как и в июле, самый низкий месячный тариф составит 7,99 гривны за кубометр газа. Среди газоснабжающих компаний, которые уже обнародовали тарифы, его предлагает компания «Стрыйнефтегаз» и «Галнафтогаз». Самый высокий августовский тариф сейчас в компании «Энергия страны» — 16,99 гривны за кубометр газа, что на 3,52 гривны более высокий июльский тариф от поставщика «Полтава газ сбыт».
Августовский тариф на уровне годового
Сейчас только у трех компаний августовский тариф находится на уровне летнего.* Однако, если «Гзпостачсервис» оставляет тариф неизменным уже в течение 3 месяца, то компания «Палывенерго» подняла месячную предложение в августе на 82 копейки, до уровня годового тарифа. Также с мая неизменный месячный тариф у поставщика «Прикарпатье Энерго трейд».
Августовский тариф выше годового:
Августовский тариф ниже годового:
В Украине поставщиком последней надежды является государственная компания НАК «Нафтогаз Украины». То есть, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы от «Нафтогаза».
Что касается тарифов «Нафтогаза», то компания предлагает:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергиюВчера, 12:00 - 6588 38
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигарховВчера, 12:45 - 235 4
«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в КанадеВчера, 15:33 - 819 4
До 16,99 грн. Тарифы на газ в августе у разных поставщиков45 мин. назад - 194 3
Какие авто предпочитают украинцы: цена, вид топлива, возраст (опрос)Вчера, 16:00 - 2813
Динамика цен на жилье в Киеве (инфографика)Вчера, 17:00 - 1477 2
Украинцы уже могут поехать в 14 стран ЕвропыВчера, 16:13 - 1423 1
Зарплаты украинских ІТ-специалистов3 ч. назад - 1397
Межбанк: кто спасает доллар от обвала на валютном рынкеВчера, 17:58 - 1371
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 997 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1012 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 597
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1894
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1242 3