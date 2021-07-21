«Новая почта» начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

«Новая почта» ввела специальный тариф на доставку из Турции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Турецкие товары, в частности одежда, обувь, домашний текстиль и постельное белье пользуются большим спросом у украинцев. Теперь у наших клиентов появилась возможность заказывать товары напрямую – через платформу NP Shopping. На доставку из Турции в первый раз действует специальный тариф: чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки», – сказано в сообщении.

Как отмечается, сейчас Турция является третьим в мире экспортером одежды, а местные производители активно развивают собственные бренды – сегодня их на рынке более 500.

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«Мы ожидаем заказы с таких онлайн-площадок как Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione и других, ведь очень мало из топовых турецких брендов продается за рубежом онлайн», – рассказала Ольга Володина, заместитель директора по вопросам разработки продуктов и маркетинга Новой почты Глобал.

Условия специального тарифа. Стоимость доставки будет уменьшаться в соответствии с весом отправки. Чтобы рассчитать конечную стоимость доставки, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте NP Shopping.

Сроки доставки заказов из Турции: от 8 рабочих дней.

Как покупать:

1.Зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Турции и других странах.

2. Выберите интернет-магазин, закажите товар онлайн и укажите этот адрес как адрес доставки.

3.После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выберите любое отделение Новой почты или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку, или же вы можете выбрать адресную доставку курьером.

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