Минсоцполитики предлагает расширить программу пенсионных доплат украинцам в возрасте 70-75 лет

Министерство социальной политики предлагает в 2022 году включить пенсионеров 70−75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Она отметила, что эта президентская программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда.

Как программа работает сейчас. В течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть ниже 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.

В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен. Пенсионная выплата для них составит не менее 2500 гривен. Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 млн пенсионеров.

В случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут повышены доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам.

Что планируют изменить. В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году. В нем предлагается предусмотреть:

повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

«Эти предложения, а также одобрение Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах», — отметили в министерстве.

Справка Finance.ua:

В Украине уже в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. Также в Минсоцполитики пообещали выдать дополнительные деньги за июль.

Сейчас в Украине около 3,3 миллиона неформально занятых работников. Из-за этого могут быть проблемы с пенсиями.

Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы.

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