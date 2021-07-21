Минсоцполитики предлагает расширить программу пенсионных доплат украинцам в возрасте 70-75 лет

Министерство социальной политики предлагает в 2022 году включить пенсионеров 70−75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Минсоцполитики.
Она отметила, что эта президентская программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда.
Как программа работает сейчас. В течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть ниже 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.
В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен. Пенсионная выплата для них составит не менее 2500 гривен. Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 млн пенсионеров.
В случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут повышены доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам.
Что планируют изменить. В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году. В нем предлагается предусмотреть:
Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.
«Эти предложения, а также одобрение Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах», — отметили в министерстве.
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