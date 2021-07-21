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Руководство АРМА известили о подозрениях в присвоении более $400 тысяч

Руководство АРМА известили о подозрениях в присвоении более $400 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований известили о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов США руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и двоих адвокатов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Государственное бюро расследований заявляет о злоупотреблениях руководства АРМА, раскрытых в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

По данным ГБР, в течение августа-декабря 2020 года временный исполняющий обязанности главы АРМА (Виталий Сигидин), его заместитель (Владимир Павленко), начальник управления данного учреждения (Вахтанг Бочоришвили) в сговоре с адвокатами и физическим лицом (Игорь Король) завладели средствами, которые были переданы в управлении АРМА.

“Указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы”, – заявляет ГБР.

Шестеро лиц извещены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения. Следствие продолжается.

Подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.

ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанному легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По материалам Економічна Правда
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