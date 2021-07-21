Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогам

Министерство инфраструктуры работает над реализацией проектов строительства шести автомобильных дорог, которые будут возведены в сотрудничестве с частными инвесторами. Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко в ответ на запрос Общественного.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr также мы рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По ее словам, правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29 M-04/M-18 – Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 – Борисполь-Полтава;

M-14 – Херсон-Николаев;

M-06 – Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.

“Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденному распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р.”, – отметила Юрченко.

“Постановлением Кабинета министров Украины от 23 декабря 2020 года №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр”, – подытожили в министерстве.

Справка Finance.ua:

В октябре 2020 года Министерство инфраструктуры представило шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства, которые реализуют в рамках первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.

Министерство разрабатывает проект совместно с Укравтодором, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией ( IFC ) в Украине.