День финансов: первый официальный пират в Украине, прикрытие именем Привата, борьба с «мертвыми душами»

Среда, 21 июля. Новые вызовы и старые проблемы.

Рейдерские атаки никто не отменял. Каждый год в стране фиксируют все больше рейдерских атак. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза. Только за 2021 год в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решение в суде еще не принято.

По подсчетам Опендатабот, в Украине ежедневно происходит минимум по две рейдерские атаки.

Подходы для борьбы с рейдерством и «мертвыми душами». Кстати, Минцифры рассказало о своих предложениях по борьбе с социальными выплатами «мертвым душам» и рейдерством. Перед этим команда Минцифры провела исследование совместно с проектом USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах (чтобы «вскрыть все проблемы).

Сигареты и алкоголь хотят продавать в спецточках. В Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта — 5805. За нарушение запрета магазины хотят заставить платить штраф — 23 790 грн. Законопроектом также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

«Первый официальный пират» в истории Украины. Служба безопасности Украины задержала украинца, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве (часть 1 статьи 446 Уголовного кодекса).

Пиратом оказался житель Николаевской области. Украинец устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Но, вот дальше он…

Mastercard выбрала «цифровой доллар». Платежная система Mastercard тестирует использование стейблкоина USDC для оплаты покупок при помощи криптовалюты. Работа с пилотным проектом Mastercard по превращению цифровых активов в доллары для повседневных расходов должна ускорить использование потребителями криптовалюты в качестве средства оплаты.

Прикрываются именем Привата. Служба безопасности ПриватБанка своевременно выявила и предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт незаконно использует логотип и айдентику банка. По данным специалистов по кибербезопасности ПриватБанка, этот сайт p-invest.site — на 100% мошеннический, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия. А также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

Дорогие для Украины медали. На носу олимпиада в Токио. И конечно, мы не могли вам не рассказать, сколько украинские спортсмены получат за медали на этой Олимпиаде. Так, за бронзовую медаль каждый украинский спортсмен получит 55 тысяч долларов, за серебро — 55 тысяч. А за выигранную золотую медаль каждый украинский спортсмен получит 125 тысяч долларов. Отметим, Украина входит в топ-10 стран по вознаграждениям за победу на Олимпийских играх.

Глава НБУ может уйти в отставку. Реакция читателей и опасения по курсу. На днях СМИ сообщили, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. Об этом, в частности, писал Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Владимира Зеленского. Несмотря на то, что информация не является подтвержденной, новость быстро разлетелась просторами интернета. Читатели Finance.ua также активно обсуждали информацию в комментариях и на форуме.

Любопытные мнения мы собрали в одном материале.