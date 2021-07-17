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Глава НБУ может уйти в отставку: реакция читателей и опасения по курсу

Глава НБУ может уйти в отставку: реакция читателей и опасения по курсу

На днях СМИ сообщили, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.

Об этом, в частности, писал Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Владимира Зеленского.

Несмотря на то, что информация не является подтвержденной, новость быстро разлетелась просторами интернета.

Читатели Finance.ua также активно обсуждали слухи в комментариях и на форуме.

Один из форумчан под никнеймом zРадио уточнил, что новости об отставке могли появиться из-за жалоб от директоров департаментов Нацбанка, которые пару недель назад подал заявления на увольнение.

Напомним, 1 июля руководитель Департамента лицензирования Национального банка Украины и девять его ближайших подчиненных объявили об увольнении. Они заявили о замене коллегиальности «директивным принятием решений, недопустимым в работе Национального банка Украины».

В тот же день об уходе из Национального банка заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

2 июля руководитель Департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины Олег Новаковский тоже объявил об увольнении.

Позже работники решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуска.

Сам глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее «PR-кампанией и попыткой оказать политическое давление на НБУ». По словам Шевченко, он “был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег”.

Пользователь форума Finance.ua под ником sequence, предрекает, что такие кадровые изменения могут иметь прямое влияние на цены недвижимости – в этом случае, по прогнозу форумчанина, им сулит обвал.

По поводу влияния на курс валют мнения комментаторов разошлись. К примеру, vitaliian вспоминает, как валютный рынок отреагировал на отставку предыдущего главы Нацбанка Якова Смолия. По его словам, в этот раз валюта может не отреагировать подобным образом.

Напомним, вечером 1 июля Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, сообщил, что написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении. Он заявил, что в течение длительного времени на Нацбанк Украины осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день, 2 июля, курс доллара подскочил сразу на 41 копейку. Тогда курс доллара впервые с 21 апреля превысил психологическую отметку в 27 гривен.

Возвращаясь к теме кадровых перестановок в регуляторе, другие пользователи реагируют на возможное увольнение Шевченко более радикально.

Что думаете об этом вы? Как будут реагировать рынки, если новость окажется правдой? Поделитесь своим мнением в комментариях.

По материалам Finance.UA
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