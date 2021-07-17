Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial Times

Главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко может грозить отставка.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, приближенные к президенту Украины Зеленскому.
«Но очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры о займе МВФ», — подчеркивает газета.
Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, «является не таким значительным, как мы хотели бы». Но он считает, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долл. в этом году.
«Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе», — добавляет издание.
Недавно стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за «отхода регулятора от стандартов работы».
В комментариях к его заявлению о своей отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе и руководители департаментов.
Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуска. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.
Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее «PR-кампанией как попытку оказать политическое давление на НБУ».
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