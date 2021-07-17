Шевченко прокомментировал волну увольнений в Нацбанке

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее «PR-кампанией как попытку оказать политическое давление на НБУ».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Газета пишет, что с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк покинули около 30% топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и самостоятельность, а также на концентрацию решений в «одних руках».

«Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ», — сказал Шевченко.

Он добавил, что НБУ играет «очень важную» роль в экономике. Шевченко добавил, что политическое давление на НБУ «имеет разрушительное и опасное влияние».

«Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине.

Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе грядущая приватизация никогда не состоится", — резюмировал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за «отхода регулятора от стандартов работы».

1 июля руководитель Департамента лицензирования Национального банка Украины и его ближайшие подчиненные объявили об увольнении. Они заявили о замене коллегиальности «директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимым в работе Национального банка Украины».

В тот же день об уходе из Национального банка заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

Руководитель Департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины Олег Новаковский 2 июля объявил об увольнении с работы.