Шевченко прокомментировал волну увольнений в Нацбанке

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее «PR-кампанией как попытку оказать политическое давление на НБУ».
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
Газета пишет, что с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк покинули около 30% топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и самостоятельность, а также на концентрацию решений в «одних руках».
«Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ», — сказал Шевченко.
Он добавил, что НБУ играет «очень важную» роль в экономике. Шевченко добавил, что политическое давление на НБУ «имеет разрушительное и опасное влияние».
«Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине.
Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе грядущая приватизация никогда не состоится", — резюмировал глава НБУ.
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