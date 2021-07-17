0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 241 0

Шевченко прокомментировал волну увольнений в Нацбанке

Шевченко прокомментировал волну увольнений в Нацбанке

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее «PR-кампанией как попытку оказать политическое давление на НБУ».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Газета пишет, что с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк покинули около 30% топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и самостоятельность, а также на концентрацию решений в «одних руках».

«Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ», — сказал Шевченко.

Он добавил, что НБУ играет «очень важную» роль в экономике. Шевченко добавил, что политическое давление на НБУ «имеет разрушительное и опасное влияние».

«Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине.

Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе грядущая приватизация никогда не состоится", — резюмировал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за «отхода регулятора от стандартов работы».
  • 1 июля руководитель Департамента лицензирования Национального банка Украины и его ближайшие подчиненные объявили об увольнении. Они заявили о замене коллегиальности «директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимым в работе Национального банка Украины».
  • В тот же день об уходе из Национального банка заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
  • Руководитель Департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины Олег Новаковский 2 июля объявил об увольнении с работы.
  • Позже работники решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля по 1 сентября.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.