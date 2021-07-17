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Рейдерские атаки в Украине: статистика

Рейдерские атаки в Украине: статистика

За 2021 год в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решение в суде еще не принято.

В настоящее время в Украине ежедневно происходит минимум по две рейдерские атаки.

Об этом сообщает Опендатабот.

Каждый год в стране фиксируют все больше нарушений. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза.

Так, в 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел по рейдерству, а в 2020-м — уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется.

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, предусмотренные ст. 205 Уголовного кодекса — подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП.

Из 348 дел в 2021 году о подделке документов в суд дошло 169.

Дела, связанные с 206 статьей — противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом — до суда почти не доходят. Из 118 дел до суда дошли только три.

Справка Finance.ua:

  • Дела о рейдерстве имеют свою процессуальную особенность и могут долго рассматриваться в суде: большинство подобных судебных процессов длятся более 2 лет.
По материалам Finance.UA
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