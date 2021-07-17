Как Минцифры предлагает бороться с социальными выплатами «мертвым душам» и рейдерством

Основа цифрового государства — качественные данные в реестрах и автоматические услуги без чиновников. Чтобы оценить текущее состояние государственных реестров, команда Минцифры провела исследование совместно с проектом USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
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Эксперты проанализировали 10 реестров, которые чаще всего используются для предоставления услуг, оценили их состояние, эффективность работы и наиболее распространенные коррупционные риски. Среди них — Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС), Государственный земельный кадастр (ГЗК), Единый государственный демографический реестр (ЕГДР) и др.
Основные проблемы, которые нашли в реестрах и теперь решают:
«Также разработали план по совершенствованию работы реестров, который будем воплощать в жизнь в скором времени. Важно принять проект Закона № 2110 „О публичных электронных реестрах“, что позволит стандартизировать реестры», — написал Федоров.
Кроме того, Минцифры дает следующие рекомендации:
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