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Как Минцифры предлагает бороться с социальными выплатами «мертвым душам» и рейдерством

Как Минцифры предлагает бороться с социальными выплатами «мертвым душам» и рейдерством

Основа цифрового государства — качественные данные в реестрах и автоматические услуги без чиновников. Чтобы оценить текущее состояние государственных реестров, команда Минцифры провела исследование совместно с проектом USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

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Эксперты проанализировали 10 реестров, которые чаще всего используются для предоставления услуг, оценили их состояние, эффективность работы и наиболее распространенные коррупционные риски. Среди них — Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС), Государственный земельный кадастр (ГЗК), Единый государственный демографический реестр (ЕГДР) и др.

Основные проблемы, которые нашли в реестрах и теперь решают:

  • незащищенный доступ к реестрам. В некоторые реестры все еще можно попасть через обычные логин и пароль, а это риск незаконного доступа. Этот момент исправили с помощью двухфакторной авторизации во время входа, которая значительно усложнила мошенникам доступ к реестру;
  • несовершенное законодательство. Например, распространенное явление — регистрация транспортных средств с помощью поддельных доверенностей или договоров комиссии. Нотариальное заверение могло бы решить эту проблему;
  • отсутствие взаимодействия между реестрами. Один из примеров — социальные выплаты «мертвым душам». Отныне проверка данных об умерших лицах автоматизирована. Это взаимодействие позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд со стороны Министерства юстиции о факте смерти гражданина. Это, в частности, позволяет своевременно оказывать социальную помощь на погребение умершего лица и прекращать выплату пенсии.

«Также разработали план по совершенствованию работы реестров, который будем воплощать в жизнь в скором времени. Важно принять проект Закона № 2110 „О публичных электронных реестрах“, что позволит стандартизировать реестры», — написал Федоров.

Кроме того, Минцифры дает следующие рекомендации:

  • ввести единый уникальный номер записи (УНЗР) во всех реестрах, содержащих данные о личности;
  • убрать поле «Прочее» и определить четкий перечень полей для каждого реестра, поскольку именно с этим полем происходит больше всего манипуляций в ходе регистрации;
  • добавить двойную проверку, чтобы уменьшить риски незаконных регистраций. Она будет определять, являются ли действия регистратора законными. Регистратор для проверки должен определяться автоматизированно;
  • пересмотреть роли пользователей реестра, четко разграничить их в соответствии с выполняемыми функциями и необходимыми полномочиями;
  • добавить возможность просмотра собственных данных с подробной историей просмотра, что позволяет гражданам контролировать собственные данные и (в случае незаконного использования) быстро сообщать в соответствующие органы.
По материалам Finance.UA
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