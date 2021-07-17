В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

В Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта — 5805.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.
Законопроектом также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.
«Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований — безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм», — говорится в пояснительной записке к законопроекту
Законопроектом предлагают:
За нарушение запрета магазины будут платить штраф — 23 790 грн.
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