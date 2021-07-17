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СБУ задержала «первого официального пирата» в истории Украины

СБУ задержала «первого официального пирата» в истории Украины

Служба безопасности Украины задержала украинца, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.

Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве (часть 1 статьи 446 Уголовного кодекса), заявили в пресс-центре СБУ.

По информации спецслужбы, пиратом оказался житель Николаевской области. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов.

Впрочем, вместо того, чтобы охранять лодку, мужчина сам захватил ее.

«Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $ 500 тысяч. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались 4 дня», — говорится в сообщении.

«Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $ 100 тысяч — иначе угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой», — доложили в СБУ.

Как отмечается, поскольку события происходили в открытом море, то пирата невозможно было привлечь к ответственности (в нейтральных водах не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Однако злоумышленника удалось задержать уже в Украине.

В ходе спецоперации сотрудников СБУ его разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.

Сейчас ему объявлено подозрение по части 1 статьи 446 У К Украины, то есть в пиратстве, а именно применении насилия, ограблении или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По материалам Дело
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