СБУ задержала «первого официального пирата» в истории Украины

Служба безопасности Украины задержала украинца, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.
Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве (часть 1 статьи 446 Уголовного кодекса), заявили в пресс-центре СБУ.
По информации спецслужбы, пиратом оказался житель Николаевской области. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов.
Впрочем, вместо того, чтобы охранять лодку, мужчина сам захватил ее.
«Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $ 500 тысяч. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались 4 дня», — говорится в сообщении.
«Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $ 100 тысяч — иначе угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой», — доложили в СБУ.
Как отмечается, поскольку события происходили в открытом море, то пирата невозможно было привлечь к ответственности (в нейтральных водах не распространяется юрисдикция ни одного государства).
Однако злоумышленника удалось задержать уже в Украине.
В ходе спецоперации сотрудников СБУ его разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.
Сейчас ему объявлено подозрение по части 1 статьи 446
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифаВчера, 12:46 - 7206 9
В Украине один официально работающий содержит двух неработающих — МинэкономикиВчера, 13:00 - 1368 9
Стало известно, сколько украинцев работает в ПольшеВчера, 15:42 - 1063 7
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1106 6
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетахОколо часа назад - 625 4
Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУВчера, 11:06 - 12806
Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифаВчера, 12:46 - 7206 9
Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожалиВчера, 14:06 - 1867
Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектовВчера, 15:02 - 1797
Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial TimesВчера, 16:00 - 1785 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)Около часа назад - 55
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 344 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 338
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1125
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 760 2