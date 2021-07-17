ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банка

Служба безопасности ПриватБанка своевременно выявила и предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.

По данным специалистов по кибербезопасности ПриватБанка, этот сайт — на 100% мошеннический, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

Мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложением высокого дохода по схеме, присущей исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства. О преступном характере схемы свидетельствует и односторонний канал связи в проекте — после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для «отработки» клиента.

ПриватБанк предупреждает своих клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах и обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о пресечении деятельности мошенников.