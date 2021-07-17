Mastercard выбрала «цифровой доллар» для оплаты товаров криптовалютой

Платежная система Mastercard тестирует использование стейблкоина USDC для оплаты покупок при помощи криптовалюты.
Компания раскрыла подробности проекта на официальном сайте.
Mastercard расширяет карточную программу для криптовалютных кошельков и обмена крипты, чтобы упростить платежи. В качестве посредника они выбрали стейблкоин USDC, который является цифровым аналогом доллара и почти всегда приравнивается к $ 1, потому что эмитент обещает выкупить его в любое время по курсу 1 к 1.
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«Mastercard и ее партнеры протестируют эту новую возможность, чтобы позволить большему количеству банков и крипто-компаний предлагать возможности карт людям, желающим тратить свои цифровые активы везде, где принимается Mastercard», — подчеркивается в пресс-релизе.
Исполнительный вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам и партнерским отношениям в Mastercard Радж Дхамодхаран обратил внимание, что сегодня не все криптовалютные компании могут конвертировать крипту в традиционные фиатные валюты, которые официально используют при покупках по всему миру.
Платежная система стремится упростить процесс, сотрудничая с Evolve Bank & Trust и Paxos Trust Company — ведущей инфраструктурой блокчейнов и платформой выпуска стейблкоинов, а также Circle — основным оператором USD Coin.
После расширения программы Crypto Card Mastercard, Paxos и Circle будут использовать свои платформы для облегчения преобразования виртуальных валют в фиатные с помощью стейблкоинов, обеспеченных резервными активами.
Упрощение процесса позволит большему количеству банков и криптокомпаний обеспечить потребителям возможность оплаты криптовалютой практически в любом магазине.
«Работа с пилотным проектом Mastercard по превращению цифровых активов в доллары для повседневных расходов ускорит использование потребителями криптовалюты в качестве средства торговли», — заявил соучредитель и генеральный директор платежного сервиса BitPay Стивен Пара.
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