0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 182 0

Mastercard выбрала «цифровой доллар» для оплаты товаров криптовалютой

Mastercard выбрала «цифровой доллар» для оплаты товаров криптовалютой

Платежная система Mastercard тестирует использование стейблкоина USDC для оплаты покупок при помощи криптовалюты.

Компания раскрыла подробности проекта на официальном сайте.

Mastercard расширяет карточную программу для криптовалютных кошельков и обмена крипты, чтобы упростить платежи. В качестве посредника они выбрали стейблкоин USDC, который является цифровым аналогом доллара и почти всегда приравнивается к $ 1, потому что эмитент обещает выкупить его в любое время по курсу 1 к 1.

Читайте также: Крипта стала первой инвестицией среди 45% молодых жителей Великобритании

«Mastercard и ее партнеры протестируют эту новую возможность, чтобы позволить большему количеству банков и крипто-компаний предлагать возможности карт людям, желающим тратить свои цифровые активы везде, где принимается Mastercard», — подчеркивается в пресс-релизе.

Исполнительный вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам и партнерским отношениям в Mastercard Радж Дхамодхаран обратил внимание, что сегодня не все криптовалютные компании могут конвертировать крипту в традиционные фиатные валюты, которые официально используют при покупках по всему миру.

Платежная система стремится упростить процесс, сотрудничая с Evolve Bank & Trust и Paxos Trust Company — ведущей инфраструктурой блокчейнов и платформой выпуска стейблкоинов, а также Circle — основным оператором USD Coin.

После расширения программы Crypto Card Mastercard, Paxos и Circle будут использовать свои платформы для облегчения преобразования виртуальных валют в фиатные с помощью стейблкоинов, обеспеченных резервными активами.

Упрощение процесса позволит большему количеству банков и криптокомпаний обеспечить потребителям возможность оплаты криптовалютой практически в любом магазине.

«Работа с пилотным проектом Mastercard по превращению цифровых активов в доллары для повседневных расходов ускорит использование потребителями криптовалюты в качестве средства торговли», — заявил соучредитель и генеральный директор платежного сервиса BitPay Стивен Пара.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.