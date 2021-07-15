Крипта стала первой инвестицией среди 45% молодых жителей Великобритании (опрос)

Криптовалюта была первой инвестицией среди почти половины жителей Великобритании в возрасте от 18 до 29 лет. При этом более 50% использовали для этого одолженные деньги.
В исследовании учатвовали 1000 респондентов в возрастном диапазоне от 18 до 29 лет. Цифровые валюты были разбиты на три категории: Bitcoin, Dogecoin и «другие криптоактивы». Опрос провела компания Opinium для платформы прямых инвестиций Interactive Investor в июне 2021 года.
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Результаты. В Великобритании 45% молодых людей для своих первых вложений выбрали крипту. Это превышает долю тех, кто инвестировал через фонды (23%) и показатель инвестиционных трастов (13%). 18% инвестировали в акции публичных компаний.
Bitcoin оказался бесспорным лидером по популярности среди цифровых активов — в него инвестировала пятая часть респондентов.
Инвестиции в долг. Половина из них обратилась для этого к долговому финансированию: 23% использовали кредитную карту, 17% — студенческий заем, а 16% указали другой вид кредита.
“Молодые люди, использующие кредитные карты, студенческие ссуды и другие формы долга для инвестирования, — это тревожная тенденция”, – говорит Майрон Джобсон из Interactive Investor.
Он отметил, что инвестируя в такие рискованные активы, как крипта, молодые люди подвергают себя опасности невыплаты долгов. Это может нанести ущерб кредитным рейтингам и серьезно затруднить получение ипотеки или других видов кредита в будущем.
20% респондентов заявили, что планируют хранить сбережения в фиатных деньгах ближайшие 10 лет.
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