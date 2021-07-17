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Топ-10 в мире: сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде

Топ-10 в мире: сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде

По сравнению с Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, сумма призовых останется неизменной, сообщает Фокус со ссылкой на «Суспільне Спорт».

За выигранную золотую медаль каждый украинский спортсмен получит 125 тысяч долларов.

Такая же премия была и на последних двух зимних Олимпиадах — в 2014 и 2018 годах.

За серебряную медаль каждый украинский спортсмен получит 80 тысяч долларов, за бронзу — 55 тысяч долларов.

Отметим, Украина входит в топ-10 стран — лидеров по вознаграждениям за победу на Олимпийских играх. Украина платит больше, чем Россия (54,5 тысяч долларов за золотую медаль), США (37,5 тысяч долларов) и Германия (22 тысячи долларов).

Лидирует по призовым Сингапур — страна готова платить 1 миллион долларов за золотую медаль, в топ-3 — Индонезия (746 тысяч долларов) и Грузия (318 тысяч долларов). В пятерке «богатейших» — Казахстан (250 тысяч долларов) и Азербайджан (248 тысяч долларов).

Украину на Олимпиаде в Токио представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего — в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

По материалам Фокус
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