Топ-10 в мире: сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде

По сравнению с Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, сумма призовых останется неизменной, сообщает Фокус со ссылкой на «Суспільне Спорт».
За выигранную золотую медаль каждый украинский спортсмен получит 125 тысяч долларов.
Такая же премия была и на последних двух зимних Олимпиадах — в 2014 и 2018 годах.
За серебряную медаль каждый украинский спортсмен получит 80 тысяч долларов, за бронзу — 55 тысяч долларов.
Отметим, Украина входит в топ-10 стран — лидеров по вознаграждениям за победу на Олимпийских играх. Украина платит больше, чем Россия (54,5 тысяч долларов за золотую медаль), США (37,5 тысяч долларов) и Германия (22 тысячи долларов).
Лидирует по призовым Сингапур — страна готова платить 1 миллион долларов за золотую медаль, в топ-3 — Индонезия (746 тысяч долларов) и Грузия (318 тысяч долларов). В пятерке «богатейших» — Казахстан (250 тысяч долларов) и Азербайджан (248 тысяч долларов).
Украину на Олимпиаде в Токио представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего — в 30 дисциплинах.
Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.
Напомним, игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах2 ч. назад - 2624 17
Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифаВчера, 12:46 - 7654 10
В Украине один официально работающий содержит двух неработающих — МинэкономикиВчера, 13:00 - 1445 9
Стало известно, сколько украинцев работает в ПольшеВчера, 15:42 - 1212 8
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1229 7
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах2 ч. назад - 2624 17
Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожалиВчера, 14:06 - 1984
Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектовВчера, 15:02 - 1853
На этой неделе в Украине появится монета, которой нельзя будет расплатиться (фото)Вчера, 13:21 - 1838 4
Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial TimesВчера, 16:00 - 1835 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)3 ч. назад - 88
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 369 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 348
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1140
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 766 2