День финансов: строительство больниц по евростандартам, три платежки за газ, налогообложение «сверхприбыли» экспортеров

Пятница, 18 июня. Какие зарплаты врачам обещает Зеленский, и сколько, по подчетам Счетной палаты, украинцы заплатили на погашение госдолга в прошлом году.

Строительство больниц по евростандартам. Президент Владимир Зеленский заявил, что в текущем году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник. Также Зеленский сегодня подписал указ о повышении минимальной зарплаты врачей до 20 тыс. гривен и среднего медицинского персонала — до 13,5 тыс.

В то же время правительство Польши заявило, что в 2022 году повысит минимальную заработную плату до 3000 злотых (это около 22 тыс. грн). Минимальная почасовая ставка для гражданско-правовых договоров составит 19,60 злотых (142 грн). Таким образом, планируется, что минимальная заработная плата вырастет на 200 злотых (1445 грн) по сравнению с суммой, действующей в этом году (2800 злотых — 20 227 грн), то есть на 7,1%.

«Сверхприбыль» экспортеров планируют обложить налогом. Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают ввести предельные цены на некоторые виды экспортной продукции. При превышении этих цен компании-экспортеры обязаны будут платить в госбюджет 50% от доходов, полученных сверх устанавливаемого лимита. По мнению депутатов, это позволит пополнить госбюджет на общую сумму $ 6,37 млрд в год и перенаправить эти средства на поддержку социальной сферы.

Три платежки за газ. В Украине узаконили третью платежку за газ. Как рассказал руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Андрей Никончук, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость. Например, когда случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить.

Добавим, что более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически уже в ближайшие недели.

Что происходит на рынке аренды жилья. В Украине постепенно восстанавливается рынок аренды жилья после резкого падения весной 2020 года, однако еще не достиг докарантинных показателей. Владельцы жилья стали оформлять больше договоров аренды, однако в основной массе еще не готовы платить с этого налоги. В новом материале мы решили проанализировать тенденции рынка аренды жилья и выгодно ли сейчас сдавать жилье:

Противостояние «Северному потоку-2». Министр энергетики Украины Герман Галущенко сегодня отметил, что если проект «Северного потока-2» реализуют, то Украина будет требовать применения европейского законодательства. Еще возможен вопрос возвращения к идее консорциума относительно газотранспортной системы — чтобы обеспечить транзит по территории Украины.

В продолжение темы газа, тот же Галущенко заявил: чтобы комфортно пережить следующую зиму, необходимо накопить 19−20 млрд кубометров голубого топлива.

Погашение госдолга. По подсчетам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, каждый украинец в 2020 году из своих налогов заплатил 12 300 грн на обслуживание и погашение государственного долга. «Задумайтесь, фактически каждый украинец имеет 61 тыс. грн государственного долга. За его обслуживание и погашение каждый из нас в прошлом году заплатил 12 300 грн», — сказал Пацкан.

Кстати, по состоянию на май в банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен. Это деньги, которые находятся в банке под проценты. Однако не каждый из нас может управлять деньгами на депозите грамотно и эффективно. Finance.ua решил проверить, умеют ли наши читатели оптимально сберегать и приумножать свои деньги. Проходите тест по ссылке ниже и делитесь в комментариях, вкладываете ли вы деньги куда-либо, кроме депозитов: