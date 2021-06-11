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Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплаты

Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплаты

Правительство Польши заявила о принятии решения о повышении минимальной заработной платы в 2022 году до 3000 злотых (около 22 тыс. грн. — Ред.). Минимальная почасовая ставка для гражданско-правовых договоров составит 19,60 злотых (142 грн).

Об этом Finance.ua сообщают в Аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Таким образом планируется, что минимальная заработная плата вырастет на 200 злотых (1445 грн. — Ред.) по сравнению с суммой, действующей в этом году (2800 злотых — 20 227 грн. — Ред.), то есть на 7,1%.

Минимальная почасовая ставка для лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, увеличится на 1,30 злотых по сравнению со текущей ставкой 18,30 злотых.

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«Это хорошая новость как для польских работников, так и для рабочих-мигрантов, особенно в то время, когда экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией. Повышение минимальной заработной платы повысит их уровень заработка, так как в последнее время пошли в рост цены на продукты питания, аренда квартир, плата за коммунальные услуги. Жизнь в Польше становится все дороже. Профсоюзы в Польше также рассчитывают на гораздо большее повышение минимальной заработной платы», — утверждает Томаш Богдевич, генеральный директор компании Gremi Personal.

Отметим, в январе 2021 года Европейская комиссия представила проект по внедрению так называемого европейского минимального размера оплаты труда. Предполагается, что минимальная заработная плата в стране не должна быть меньше 60% от средней заработной платы в этой стране.

Согласно этим расчетам, минимальная зарплата в Польше должна составить 3138 злотых брутто (с налогами).

Основная задача нововведения. Минимизировать диспропорции минимальной зарплаты в государствах-членах ЕС.

В рамках Национального плана реконструкции Польша также планирует упростить трудоустройство иностранцев, что должно восполнить нехватку кадров на рынке труда.

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Справка Finance.ua:

  • Согласно данным Евростата на 1 июня 2021 года, безработица в Польше четвертый месяц подряд является самой низкой в Европейском Союзе — 3,1%. Число безработных в Польше упало до 10 тыс. человек.
По материалам Finance.UA
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