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Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше (инфографика)

Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше (инфографика)

В соответствии с Соглашением между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении, каждая страна назначает и выплачивает пенсию только за стаж, который человек получил на ее территории. При этом стаж другой страны засчитывается только для определения права лица на получение пенсии вообще.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного Фонда Украины.

Что это значит? Если украинец официально работал в Польше, то такой стаж (при условии, что этот стаж не совпадает с украинским) можно включить в украинский для определения права на получение пенсии при условии подтверждения его компетентным учреждением Республики Польша, но платить за него ПФУ не будет.

Как подтвердить стаж. Для подтверждения стажа работы на территории Польши территориальный орган ПФУ, в который обратился человек, направляет их на рассмотрение в компетентные органы Республики Польша. Перевод документов о трудовой деятельности с польского языка предоставлять не нужно.

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Для получения украинской и польской пенсии лицу достаточно обратиться только в ПФУ по месту регистрации. Дополнительно обращаться в пенсионные органы Республики Польша не требуется. Для этого в территориальный орган ПФУ по месту регистрации заявителем предоставляется следующий пакет документов:

  • копия паспорта (вида на постоянное место жительства);
  • копия справки о присвоении идентификационного номера;
  • копии документов о стаже;
  • справка из банка с подтверждением номера банковского счета.

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Специалисты территориального органа ПФУ этот пакет документов дополняют заполненным формуляром UA-PL 8 – «Заявление о назначении польской пенсии по возрасту» и направляют на рассмотрение в компетентные органы Республики Польша. То есть всю работу по пересылке документов для получения международной пенсии берет на себя ПФУ.

Также в ПФУ привели пример такого случая, который мы описали в инфографике ниже.

Поскольку женщина имеет стаж в Польше, то сможет получать пенсию и от Пенсионного фонда Республики Польша, который будет выплачивать ей пенсию, но только за полученный там стаж.

Справка Finance.ua:

  • Важный момент, который нужно учитывать для получения международной пенсии – требования для выхода на пенсию. В каждой стране они разные.
  • В Украине пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и женщин, в Польше пенсионный возраст для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет. Поэтому для назначения польской пенсии украинским мужчинам нужно достичь пенсионного возраста, который действует на территории Польши, то есть 65 лет.
По материалам Finance.UA
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