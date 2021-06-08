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Польша планирует упростить трудоустройство иностранцев

Польша планирует упростить трудоустройство иностранцев

В рамках Национального плана реконструкции Польша планирует упростить трудоустройство иностранцев, что должно восполнить нехватку кадров на рынке труда.

Об этом Finance.ua сообщили в Аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Согласно этому плану, Польша получает финансирование на развитие как один из крупнейших бенефициаров бюджета ЕС. Тем самым польское правительство продолжает политику интеграции экономических мигрантов с целью устранения челночной миграции и обеспечения постоянного места работы для иностранцев в Польше.

Что это означает: в правительстве страны говорят, что планируется введение ряда мер, чтобы облегчить процесс легализации пребывания и работы в Польше, в частности, сокращение процесса выдачи разрешений на работу.

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В то же время ведется работа над новой миграционной политикой страны, которая заключается в интеграции целых семей работающих иностранцев, что только усилит интеграционные настроения среди трудовых мигрантов.

Интересные данные исследования. Согласно данным социологического исследования «Пульс трудовой миграции», проведенного Gremi Personal в марте этого года:

  • 78% мигрантов из Украины довольны своей жизнью в Польше;
  • из них 67% намерены получить постоянный вид на жительство;
  • а 52% намерены привезти семью в Польшу.

Однако, несмотря на это, они по-прежнему заинтересованы работать в других странах ЕС, где платят более высокую зарплату, но из-за пандемийных ограничений воздерживаются от поездок.

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«В Польше уже фактически не осталось ни одного крупного предприятия и отрасли, где бы не работали мигранты из Украины. На фабриках и заводах заинтересованы в том, чтобы они приезжали и работали по более долгосрочным контрактам, чем 3-6 месяцев. Особенно в тех отраслях, где сейчас остро не хватает трудовых ресурсов, – перерабатывающей и пищевой промышленности, на логистических складах», – утверждает генеральный директор компании международного трудоустройства Gremi Personal Томаш Богдевич.

Согласно данным Евростата на 1 июня 2021 года, безработица в Польше четвертый месяц подряд является самой низкой в Европейском Союзе – 3,1%. Число безработных в Польше упало до 10 тыс. человек.

По материалам Finance.UA
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