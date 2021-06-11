Министр энергетики сообщил, как планирует противостоять «Северному потоку-2»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, рассказал, как он планирует противостоять реализации российского проекта «Северный поток-2».
По словам министра, вопрос «Северного потока-2» обсуждался на всех уровнях, и на сегодняшний день «то, что происходит с рыночной ценой на газ в Европе», является следствием того, что делает Россия для того, чтобы принудить к реализации «Северного потока-2».
Украина рассматривает «Северный поток-2» в качестве оружия — это не вопрос экономики и коммерции, отметил он.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе событий, связанных с энергетикой.
«Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, этот вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% — это тоже опция о том, что нам надо требовать применения европейского законодательства к тому „Северному потоку“ — это одно направление», — сказал Галущенко.
«Второе направление — это возможный вопрос возвращения к идее консорциума относительно газотранспортной системы — чтобы обеспечить как раз транзит по территории Украины. Потому что, извините, обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение — это разные вещи», — добавил он.
Читайте также: В РФ отреагировали на условие Украины по «Северному потоку-2»
По словам министра, власти будут и в дальнейшем противостоять реализации этого проекта, однако параллельно необходимо «смотреть, кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы».
Отметим, на днях председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что если Россия пустит в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6234 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1489 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2177 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1432 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11478
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6234 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2177 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1592
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1489 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661