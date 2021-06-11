Министр энергетики сообщил, как планирует противостоять «Северному потоку-2»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, рассказал, как он планирует противостоять реализации российского проекта «Северный поток-2».

По словам министра, вопрос «Северного потока-2» обсуждался на всех уровнях, и на сегодняшний день «то, что происходит с рыночной ценой на газ в Европе», является следствием того, что делает Россия для того, чтобы принудить к реализации «Северного потока-2».

Украина рассматривает «Северный поток-2» в качестве оружия — это не вопрос экономики и коммерции, отметил он.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе событий, связанных с энергетикой.

«Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, этот вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% — это тоже опция о том, что нам надо требовать применения европейского законодательства к тому „Северному потоку“ — это одно направление», — сказал Галущенко.

«Второе направление — это возможный вопрос возвращения к идее консорциума относительно газотранспортной системы — чтобы обеспечить как раз транзит по территории Украины. Потому что, извините, обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение — это разные вещи», — добавил он.

Читайте также: В РФ отреагировали на условие Украины по «Северному потоку-2»

По словам министра, власти будут и в дальнейшем противостоять реализации этого проекта, однако параллельно необходимо «смотреть, кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы».

Отметим, на днях председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что если Россия пустит в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.

Справка Finance.ua:

российский газопровод «Северный поток-2» строится для поставок газа в Германию в обход Украины. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим;

работы по прокладке труб «Северного потока-2» после годичного перерыва возобновились еще в декабре 2020 года;