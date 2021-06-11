В РФ отреагировали на условие Украины по «Северному потоку-2»

Требования украинской стороны по запуску газопровода «Северный поток-2» противоречат принципам рыночной экономики. И условия надо обсуждать со сторонами этого проекта.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
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«В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной или какими-то другими странами каких-то условий запуска, эксплуатации газопровода, кроме существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения», — ответила она.
По ее словам, этот газопровод является сугубо коммерческим проектом.
«Я хотела бы напомнить и господину (министру иностранных дел Украины. — Ред.) Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют», — добавила Захарова.
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