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Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газа

Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газа

Даже если Россия пустит в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.

Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире Право на власть.

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По его словам, между странами был подписан контракт с гарантией «качай или плати».

«То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если „Северный поток-2“ будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов», — сказал Витренко.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский рассказал, какие компенсации Украина хочет получить в случае завершения строительства газопровода Северный поток-2.
  • А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования украинской стороны по запуску газопровода «Северный поток-2» противоречат принципам рыночной экономики. И условия надо обсуждать со сторонами этого проекта.
По материалам Корреспондент.net
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