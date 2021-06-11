Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газа

Даже если Россия пустит в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире Право на власть.
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По его словам, между странами был подписан контракт с гарантией «качай или плати».
«То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если „Северный поток-2“ будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов», — сказал Витренко.
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