Газ на зиму: сколько нужно закачать в хранилища, чтобы страна не замерзла

Несмотря на резкое сокращение запасов газа в хранилищах, Украина при подготовке к отопительному сезону 2021−2022 годов планирует накопить 19−20 млрд кубометров голубого топлива.
Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа правительства в Верховной Раде.
Читайте также: Украинцам начнут приходить по три платежки за газ
«У нас есть план закачки газа в хранилища. Накопить определено не менее 17 млрд кубов газа, но планируем накопить от 19 до 20 млрд кубометров. Задача — обеспечить такой объем, чтобы были абсолютно комфортные условия прохождения отопительного сезона», — сказал Галущенко.
Напомним, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг. Подписывайтесь — пригодится.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11423
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6187 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2174 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661