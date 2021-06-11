Газ на зиму: сколько нужно закачать в хранилища, чтобы страна не замерзла

Несмотря на резкое сокращение запасов газа в хранилищах, Украина при подготовке к отопительному сезону 2021−2022 годов планирует накопить 19−20 млрд кубометров голубого топлива.

Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа правительства в Верховной Раде.

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«У нас есть план закачки газа в хранилища. Накопить определено не менее 17 млрд кубов газа, но планируем накопить от 19 до 20 млрд кубометров. Задача — обеспечить такой объем, чтобы были абсолютно комфортные условия прохождения отопительного сезона», — сказал Галущенко.

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Справка Finance.ua: