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Украинцам начнут приходить по три платежки за газ

Украинцам начнут приходить по три платежки за газ

В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Соответствующий законопроект уже принят и подписан.

Об этом в комментарии Обозревателю заявил руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Андрей Никончук.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По его словам, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость, например случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить. И это может произойти в любой момент.

«Учитывая действующие изменения в закон, по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет владельцам дома. Если потребителей не устроит услуга, они имеют право собраться и выбрать другую компанию. Но эта компания должна соответствовать условиям Гоструда в части техники безопасности».

По словам Андрея Никончука, сколько будет стоить услуга по обслуживанию сетей, пока не понятно. А предельную ее стоимость должен определить Кабмин.

«Могу предположить, что жители многоквартирных домов за распределение платят в зависимости от объема газа, который они потребили за предыдущий год. Возможно, обслуживание сетей — это также будет формульная составляющая. Потому что дом на дом не похож, сети на сети не похожи. Единственная цифра, к которой можно привязаться, это объем, который проходит по этим сетям».

Ранее обслуживание внутридомовых сетей было заложено в тариф за услуги ЖЭКа. Сейчас ЖЭК этим заниматься перестал и внутридомовые газовые сети на некоторое время остались «бесхозными».

С 1 мая вступил в силу закон № 1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками услуг. Документ обязывает совладельцев дома заключать договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем с операторами ГРС или другими компаниями, которые могут осуществлять такое обслуживание.

Справка Finance.ua:

  • Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий отопительный период будет назначена автоматически в ближайшие недели.
  • Все клиенты ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану «Фиксированный», то есть 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения.
По материалам Обозреватель
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