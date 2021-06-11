В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидий

Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически в ближайшие недели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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«В ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначения более 2,5 миллионам получателей», — говорится в сообщении.
При этом в министерстве обратили внимание, что назначение и начисление жилищных субсидий всем домохозяйствам будет произведено начиная с мая текущего года.
В Минсоцполитики отметили, что сбор и обработка информации о более 6 млн человек (количество лиц, входящих в состав домохозяйства, в среднем составляет 2 человека), требует привлечения к процессу разных источников информации и времени на ее обработку. В частности это касается информации от десятков банковских учреждений, реестров прав на движимое и недвижимое имущество.
«На данный момент соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации», — добавили в пресс-службе.
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