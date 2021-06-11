💸 Умеете ли вы эффективно работать с депозитами (тест)

Депозит — это тот случай, когда деньги хранятся не дома под матрасом, а в банке под проценты.

Казалось бы, ничего сложного в этом нет, однако не каждый сможет управлять деньгами на депозите грамотно и эффективно, то есть оптимально сберегая и приумножая их.

Надеемся, вы один из таких. Но, предлагаем проверить свои силы.