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День финансов: Covid-сертификаты в ЕС, монетизация льгот в Украине, Bitcoin «в законе» в Сальвадоре

День финансов: Covid-сертификаты в ЕС, монетизация льгот в Украине, Bitcoin «в законе» в Сальвадоре

Среда, 9 июня. Вся Украина в «зеленой» зоне. В ЕС осмелились на COVID-сертификаты. Сальвадор приравнял Bitcoin к доллару.

Все регионы в «зеленой» зоне. В Украине все области и Киев по состоянию на 9 июня находятся на зеленом уровне эпидемической опасности. По данным Минздрава, уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного. Пока можем выдохнуть…

Америка ослабила ограничения для путешествий. США смягчили рекомендации для поездок в более чем 110 стран мира, в том числе и в Украину. 61 страну мира США вывели из списка наиболее опасных. Еще 50 государствам снизили «уровень 2» до «уровня 1». Страны с наименьшим риском заболеть коронавирусом отныне включают Сингапур, Израиль, Южную Корею, Исландию, Белиз и Албанию.

В ЕС утвердили введение цифрового COVID-сертификата. Более 500 членов Европейского парламента проголосовали «за» введение цифрового документа. Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать в ЕС с 1 июля. В этот документ будут занесены три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, а также о выздоровлении после заболевания COVID-19.

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Первая страна в мире приравняла Bitcoin к доллару. Парламент Сальвадора проголосовал за признание Bitcoin платежным средством. Принятие Bitcoin к оплате станет обязательным. Криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США. Президент страны Найиб Букеле намерен подписать закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу «незамедлительно».

Кстати, по оценкам Chainalysis, в прошлом году украинские трейдеры в совокупности заработали порядка $400 млн в виде полученной прибыли с Bitcoin. Благодаря таким показателям Украина заняла десятое место. в списке стран, больше всех заработавших на Bitcoin. Возглавили мировой список американские инвесторы, зафиксировав более $4 млрд прибыли. Это в три раза больше, чем у Китая, занявшего второе место.

А что же доллар и гривна? Как свидетельствует аналитика ICU, общая ситуация на валютном рынке продолжает быть благоприятной для гривны и вполне может привести к дальнейшему укреплению в направлении 27 грн/долл. Отмечается, что благодаря ощутимому преобладанию предложения иностранной валюты над спросом, курс гривны за прошедшую неделю возрос на один процент и на 4,3% с начала года, завершив неделю на уровне 27,24 грн/долл.

«Ресурсный» законопроект Кабмина. В Кабмине заявляют, что ставки налогов не пересматривались с 2019 года, а ставки акциза на алкоголь – с 2017 года. Но текущая экономическая ситуация требует пересмотреть подходы к взиманию налогов. Поэтому правительство подготовило проект изменений в Налоговый кодекс. В случае принятия законопроекта госбюджет сможет дополнительно получать около 50 млрд грн ежегодно. Какие налоги хотят повысить в Украине, читайте по ссылке.

Защита персональных данных. В Раде зарегистрировали законопроект о защите персональных данных. В Минцифре говорят, что это важный шаг к интеграции Украины с ЕС и повышению конкурентоспособности украинского бизнеса на международной арене. Документ, в частности, предусматривает порядок уведомления об утечке персональных данных и санкции за нарушение права на защиту персональных данных.

Льготы за проезд и коммуналку монетизируют. Кабмин одобрил законопроект о льготах по оплате проезда и других льготах. Документ предусматривает передачу органам местного самоуправления полномочий относительно определения порядка предоставления и размеров денежной компенсации. Изменения коснутся льготных категорий населения.

Карты, деньги, пенсионеры. Самые верные и лояльные клиенты у каждого банка – пенсионеры. Банк, в котором они получают пенсию, они не просто считают своим, а самым надежным. Список уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий и денежных пособий, в 2021 году насчитывает 43 учреждения. Но как разобраться, какой банк лучше? Finance.ua подготовил выборку из нескольких самых популярных карт для пенсионеров, с упоминанием всех их сильных и слабых сторон:

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По материалам Finance.UA
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