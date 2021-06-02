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Украина вошла в топ-10 стран, больше всех заработавших на Bitcoin

Украина вошла в топ-10 стран, больше всех заработавших на Bitcoin

Украинские инвесторы заработали на Bitcoin в 2020 году сотни миллионов долларов на фоне того, как главная криптовалюта достигла новых исторических максимумов благодаря интересу институциональных инвесторов.

По оценкам Chainalysis, украинские трейдеры в совокупности заработали порядка $ 400 млн в виде полученной прибыли в Bitcoin в прошлом году. Исследовательская фирма из Нью-Йорка опубликовала отчет, в котором перечислены 25 стран — лидеров в данной категории.

Американские инвесторы возглавили мировой список, зафиксировав более $ 4 млрд прибыли от торговли самой популярной криптовалютой. Это в три раза больше, чем у Китая, занявшего второе место с показателем $ 1,1 млрд.

Далее в порядке убывания следуют Япония ($ 900 млн), Великобритания ($ 800 млн), Россия и Германия (по $ 600 млн). Украина ($ 400 млн) заняла десятое место.


Таблица: Chainalysis

«Инвесторы почти во всех странах увидели самый большой рост к концу года», — отметили эксперты из Chainalysis.

Исследовательская компания заявила, что ее оценки основаны на отслеживании данных транзакций от криптосервисов, хотя децентрализованный характер технологии не позволяет узнать, где находятся стороны любой отдельной сделки.

Объемы торговли криптовалютой часто резко возрастают в периоды нестабильности, когда краткосрочные трейдеры стремятся получить прибыль от колебаний цен. Многие участники рынка говорят, что это ключевая привлекательность нового актива.

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По материалам УБР
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