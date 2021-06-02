Украина вошла в топ-10 стран, больше всех заработавших на Bitcoin

Украинские инвесторы заработали на Bitcoin в 2020 году сотни миллионов долларов на фоне того, как главная криптовалюта достигла новых исторических максимумов благодаря интересу институциональных инвесторов.
По оценкам Chainalysis, украинские трейдеры в совокупности заработали порядка $ 400 млн в виде полученной прибыли в Bitcoin в прошлом году. Исследовательская фирма из Нью-Йорка опубликовала отчет, в котором перечислены 25 стран — лидеров в данной категории.
Американские инвесторы возглавили мировой список, зафиксировав более $ 4 млрд прибыли от торговли самой популярной криптовалютой. Это в три раза больше, чем у Китая, занявшего второе место с показателем $ 1,1 млрд.
Далее в порядке убывания следуют Япония ($ 900 млн), Великобритания ($ 800 млн), Россия и Германия (по $ 600 млн). Украина ($ 400 млн) заняла десятое место.
Таблица: Chainalysis
«Инвесторы почти во всех странах увидели самый большой рост к концу года», — отметили эксперты из Chainalysis.
Исследовательская компания заявила, что ее оценки основаны на отслеживании данных транзакций от криптосервисов, хотя децентрализованный характер технологии не позволяет узнать, где находятся стороны любой отдельной сделки.
Объемы торговли криптовалютой часто резко возрастают в периоды нестабильности, когда краткосрочные трейдеры стремятся получить прибыль от колебаний цен. Многие участники рынка говорят, что это ключевая привлекательность нового актива.
Читайте больше новостей о валюте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронахВчера, 05:21 - 2543 5
Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительстваВчера, 11:09 - 709 3
Модернизация промышленности произойдет через 10-12 лет, — ЗеленскийВчера, 08:30 - 745 3
Украине требуется более 4 миллиардов евро для модернизации ТЭС — Минэнерго4 ч. назад - 160 2
Криптоинвесторы создали «илонометр» — сайт для оценки ущерба от твитов Илона МаскаВчера, 22:09 - 343 2
Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложенияВчера, 17:00 - 6864
Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделюВчера, 13:02 - 2794
МВД может приостановить выдачу водительских удостоверенийВчера, 19:22 - 2772 2
В Польше дефицит медиков: какие специалисты наиболее востребованы (инфографика)Вчера, 14:02 - 1104
В Минэнерго знают, как обезопасить Украину от Северного потока-2Вчера, 19:41 - 1079
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиВчера, 16:10 - 105
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 959
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 871
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1024
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2257 11