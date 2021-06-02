«Ресурсный» законопроект Кабмина: какие налоги хотят повысить в Украине

Кабмин 2 июня зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Налоговый кодекс. В частности, предложено увеличить ставку экологического налога и акцизного налога на алкоголь, а также повысить ренту за пользование недрами. В случае принятия законопроекта госбюджет сможет дополнительно получать около 50 млрд грн ежегодно.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ставки налогов не пересматривались с 2019 года, а ставки акциза на алкоголь – с 2017 года. Но текущая экономическая ситуация требует пересмотреть подходы к взиманию налогов.



Инфографика: Слово и дело

В законопроекте Минфин предложил на 5% поднять ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в атмосферу стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование частотным ресурсом.

Ставку экологического налога за сброс загрязняющих веществ в водные объекты хотят повысить в 1,6 раза (с 2029 года – в 8 раз), за выбросы СО2 в атмосферу – с 10 грн за тонну до 30 грн, за отходы горной промышленности – с 0,49 грн за тонну до 1,5 грн.

На 14,5% может быть повышена рентная плата за специальное использование воды и лесных ресурсов, а также за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

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В соответствии с международными обязательствами Украины необходимо также изменить подход к определению ставки акцизного налога на пиво. Сейчас пиво облагается акцизным налогом в размере 2,78 грн за литр напитка любой крепости. В законопроекте налог предлагают начислять по крепости напитка, а не по литражу. Если изменения примут, то акциз на литр пива с содержанием спирта 4% составит 2,39 грн, с содержанием спирта 8% – 4,79 грн.

Изменения в Налоговый кодекс также предусматривают увеличение налога на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Нововведения запланированы и в части НДС. Минфин предлагает установить ограничения на возмещение НДС для посредников, покупавших или импортировавших товары, которые в дальнейшем реализовывались в Украине. Также могут ввести НДС для операций Нацбанка по реализации драгоценных металлов.

Еще одно предложение Минфина – отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставки электрической энергии (когенерационной или из возобновляемых источников).