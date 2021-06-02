«Ресурсный» законопроект Кабмина: какие налоги хотят повысить в Украине

Кабмин 2 июня зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Налоговый кодекс. В частности, предложено увеличить ставку экологического налога и акцизного налога на алкоголь, а также повысить ренту за пользование недрами. В случае принятия законопроекта госбюджет сможет дополнительно получать около 50 млрд грн ежегодно.
Читайте также: Мошенники рассылают украинцам письма о «неуплаченных налогах»: как не стать жертвой
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ставки налогов не пересматривались с 2019 года, а ставки акциза на алкоголь – с 2017 года. Но текущая экономическая ситуация требует пересмотреть подходы к взиманию налогов.
Инфографика: Слово и дело
В законопроекте Минфин предложил на 5% поднять ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в атмосферу стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование частотным ресурсом.
Ставку экологического налога за сброс загрязняющих веществ в водные объекты хотят повысить в 1,6 раза (с 2029 года – в 8 раз), за выбросы СО2 в атмосферу – с 10 грн за тонну до 30 грн, за отходы горной промышленности – с 0,49 грн за тонну до 1,5 грн.
На 14,5% может быть повышена рентная плата за специальное использование воды и лесных ресурсов, а также за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Кстати, об изменениях в налоговом законодательстве мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫
В соответствии с международными обязательствами Украины необходимо также изменить подход к определению ставки акцизного налога на пиво. Сейчас пиво облагается акцизным налогом в размере 2,78 грн за литр напитка любой крепости. В законопроекте налог предлагают начислять по крепости напитка, а не по литражу. Если изменения примут, то акциз на литр пива с содержанием спирта 4% составит 2,39 грн, с содержанием спирта 8% – 4,79 грн.
Изменения в Налоговый кодекс также предусматривают увеличение налога на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.
Нововведения запланированы и в части НДС. Минфин предлагает установить ограничения на возмещение НДС для посредников, покупавших или импортировавших товары, которые в дальнейшем реализовывались в Украине. Также могут ввести НДС для операций Нацбанка по реализации драгоценных металлов.
Еще одно предложение Минфина – отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставки электрической энергии (когенерационной или из возобновляемых источников).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронахВчера, 05:21 - 2375 5
Модернизация промышленности произойдет через 10-12 лет, — ЗеленскийВчера, 08:30 - 680 4
Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительстваВчера, 11:09 - 628 3
Криптоинвесторы создали «илонометр» — сайт для оценки ущерба от твитов Илона МаскаВчера, 22:09 - 239 2
В мире набирает популярность подкожный чип, который заменит банковскую картуВчера, 22:39 - 546 2
Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложенияВчера, 17:00 - 6121
Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделюВчера, 13:02 - 2681
МВД может приостановить выдачу водительских удостоверенийВчера, 19:22 - 2477 1
Украина обновила правила въездаВчера, 10:16 - 1212
«Дешевые ипотечные кредиты» получили 386 семей: сколько еще стоят в очередиВчера, 09:02 - 1061
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиВчера, 16:10 - 87
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 947
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 864
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1021
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2253 11