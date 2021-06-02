Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о защите персональных данных.

Об этом сообщает Минцифра в Telegram.

«Это важный шаг к интеграции Украины с Европейским Союзом и повышению конкурентоспособности украинского бизнеса на международной арене», — сказано в сообщении.

Что предусматривает законопроект:

прозрачные требования к согласию на обработку персональных данных, которые позволят избежать злоупотреблений и манипуляций;

определение обязанностей контроллера и оператора персональных данных;

порядок уведомления об утечке персональных данных;

институт ответственного лица по вопросам защиты персональных данных;

ответственность и санкции за нарушение права на защиту персональных данных.

К разработке подключились представители Комитета цифровой трансформации, Комитета по правам человека, Мінцифри, Уполномоченного по правам человека, МВД, СБУ, а также ведущие украинские и международные эксперты.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что в Украине разрешат хранить персональные данные столько, сколько они нужны для выполнения тех или иных услуг. Более жесткие требования будут касаться как госорганов, так и частного бизнеса.

Спецорган будет следить за тем, чтобы украинцы не получали спам-рассылок в мессенджеры или ненужную рекламу.

Обрабатывать и использовать персональные данные необходимо будет согласно европейским требованиям безопасности. За нарушение установленных стандартов госорганы, юридические компании и частные лица будут отвечать перед законом.

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