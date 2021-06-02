Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о защите персональных данных.
Об этом сообщает Минцифра в Telegram.
«Это важный шаг к интеграции Украины с Европейским Союзом и повышению конкурентоспособности украинского бизнеса на международной арене», — сказано в сообщении.
Что предусматривает законопроект:
К разработке подключились представители Комитета цифровой трансформации, Комитета по правам человека, Мінцифри, Уполномоченного по правам человека, МВД, СБУ, а также ведущие украинские и международные эксперты.
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