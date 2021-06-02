Льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет Министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и другим льготам, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставления льгот в денежной форме. Документ будет подан в Верховную Раду.

Решение принято во время заседания правительства 9 июня.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменениями предусматривается, что «льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации, что будет способствовать адресности предоставления льгот, исходя из возможностей местных бюджетов».

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.

В документе говорится, что сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан:

ветераны войны;

ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

жертвы нацистских преследований;

лица с инвалидностью;

родители военнослужащих, которые погибли или умерли, или пропали без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные лица;

дети из многодетных семей.

Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации.

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