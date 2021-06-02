0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 109 0

Льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму: Кабмин одобрил законопроект

Льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет Министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и другим льготам, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставления льгот в денежной форме. Документ будет подан в Верховную Раду.

Решение принято во время заседания правительства 9 июня.

Обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропускайте важное.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменениями предусматривается, что «льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации, что будет способствовать адресности предоставления льгот, исходя из возможностей местных бюджетов».

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.

В документе говорится, что сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан:

  • ветераны войны;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие;
  • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • жертвы нацистских преследований;
  • лица с инвалидностью;
  • родители военнослужащих, которые погибли или умерли, или пропали без вести во время прохождения военной службы;
  • реабилитированные лица;
  • дети из многодетных семей.

Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.