В Украине все регионы перевели в «зеленую» карантинную зону – МОЗ

В Украине все области и Киев по состоянию на 9 июня находятся на зеленом уровне эпидемической опасности.

Об этом говорят данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в Украине уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного.

Уровень госпитализаций по стране на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом – 17% при предельном показателе 65%.

В Киеве показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 169, уровень госпитализаций – 13,4 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом – 9,9% при предельном показателе 65%.



Таблица: Минздрав

Как сообщалось, Кабинет Министров опубликовал постановление от 2 июня этого года № 583, в соответствии с которым в Украине смягчаются карантинные ограничения.

В частности, зеленый уровень эпидемической опасности устанавливается в случае, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — меньше чем 75; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — менее 4 процентов; количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — более 300; и если на всей территории Украины нет регионов с установленным красным уровнем эпидемической опасности.

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Среди прочего, Кабмин также разрешил прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей иными субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50 процентов мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

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