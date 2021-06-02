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Первые в мире. Парламент Сальвадора узаконил Bitcoin в качестве платежного средства

Первые в мире. Парламент Сальвадора узаконил Bitcoin в качестве платежного средства

Парламент Сальвадора проголосовал за признание Bitcoin платежным средством, сообщает CoinDesk.

Законопроект поддержали 62 парламентария, 19 проголосовали против, а еще трое воздержались. Сообщается, что президент страны Найиб Букеле намерен подписать закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу «незамедлительно».

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Таким образом, принятие Bitcoin к оплате станет обязательным. Криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США.

Для создания инфраструктуры под платежи в Bitcoin будет отведено 90 дней.

По словам Букеле, закон обяжет все предприятия принимать Bitcoin для оплаты товаров или услуг. В то же время правительство будет выступать как опора для организаций, не желающих брать на себя риск из-за нестабильного курса криптовалюты.

В ближайшие дни чиновники из правительства Сальвадора встретятся с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить ситуацию.

Напомним, что инициатива признать Bitcoin официальным средством платежа в Сальвадоре исходила от президента страны Найиба Букеле. Экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денежных переводов или денег, отправляемых домой. В то же время эти переводы облагаются налогом, иногда обрабатываются в течение нескольких дней и требуют физического появления в банке для получения. Как считает президент, использование Bitcoin могло бы решить эти проблемы.

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По материалам НВ
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