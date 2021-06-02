День финансов: АЭС от Гейтса, возможные компенсации за Северный поток-2, годы на модернизацию промышленности

Вторник, 8 июня. Пока в одной части мира строят АЭС на быстрых нейтронах, в Украине ожидают модернизации промышленности не раньше, чем через 10-12 лет:

Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС. Энергетические компании основателя Microsoft Билла Гейтса и главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета построят в Вайоминге ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. По словам Гейтса, создание реакторов на быстрых нейтронах «радикально изменит правила игры в энергетической отрасли».

Тем временем… В Украине модернизация промышленности произойдет через 10-12 лет. Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится, говорит Зеленский. Президент пообещал практическую реформу, при которой промышленность полностью модернизируется и уменьшит выбросы. Правда, с его слов, этого возможно достичь лишь через 10-12 лет.

Трамп рассказал, как относится к Bitcoin. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает Bitcoin как «мошенничество», которое влияет на стоимость доллара.



По его словам, для США нет смысла собирать все Bitcoin в мире, скорее наоборот — позаботиться о статусе доллара через ограничение криптовалют.

«Масштабное облесение Украины». Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» (№228/2021). С 2021 года предполагается начать реализацию экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».

Северный поток-2. Госдеп рассматривает компенсацию для Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что

Украина может получить компенсации из-за фактического завершения проекта газопровода Северный поток-2. По словам Блинкена, США и Германия проводят активные переговоры, в частности об интересах Украины. Обсуждают, как устранить способность России использовать газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или других стран. Госсекретарь США добавил, что завершение строительства Северного потока-2 — по сути, свершившийся факт.

Миллиарды «Укрэнерго» и «Энергоатома». НАЭК «Энергоатом» и оператор «Укрэнерго» после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно. Положительно на финансовый результат деятельности компании за первый квартал 2021 года повлияло уменьшение общего объема расходов. Напомним, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков за 2020 год.

Что с деньгами украинских семей? Согласно исследованию КМИС, в мае 2021 года большинство украинцев (54,4%) заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

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