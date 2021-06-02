Трамп назвал Bitcoin «мошенничеством против доллара»

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает Bitcoin как «мошенничество», которое влияет на стоимость доллара. По его словам, криптовалюта стала еще одним активом, который конкурирует с американской валютой.
Об этом он заявил 7 июня в комментарии Fox Business.
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«Bitcoin выглядит как мошенничество… Я удивился, ведь при нас он стоил по 6 тысяч долларов и меньше. Мне это не нравится, поскольку это еще одна валюта, которая конкурирует с долларом. Я хочу, чтобы доллар был мировой валютой. Об этом я всегда говорил», — отметил Трамп.
По его словам, для США нет смысла собирать все биткойны в мире, скорее наоборот — позаботиться о статусе доллара через ограничение криптовалют.
«Думаю, они (правительство США. — Ред.) должны предъявить к нему (Bitcoin. — Ред.) очень-очень высокие регуляторные стандарты, но валютой должен быть доллар», — заявил он.
Добавим, с начала мая цена на Bitcoin упала с максимумов более чем в 64 тысячи долларов до уровня 36 тысяч долларов. По состоянию на 8 июня цена на биткойн упала до 32 тысяч долларов.
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