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Трамп назвал Bitcoin «мошенничеством против доллара»

Трамп назвал Bitcoin «мошенничеством против доллара»

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает Bitcoin как «мошенничество», которое влияет на стоимость доллара. По его словам, криптовалюта стала еще одним активом, который конкурирует с американской валютой.

Об этом он заявил 7 июня в комментарии Fox Business.

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«Bitcoin выглядит как мошенничество… Я удивился, ведь при нас он стоил по 6 тысяч долларов и меньше. Мне это не нравится, поскольку это еще одна валюта, которая конкурирует с долларом. Я хочу, чтобы доллар был мировой валютой. Об этом я всегда говорил», — отметил Трамп.

По его словам, для США нет смысла собирать все биткойны в мире, скорее наоборот — позаботиться о статусе доллара через ограничение криптовалют.

«Думаю, они (правительство США. — Ред.) должны предъявить к нему (Bitcoin. — Ред.) очень-очень высокие регуляторные стандарты, но валютой должен быть доллар», — заявил он.

Добавим, с начала мая цена на Bitcoin упала с максимумов более чем в 64 тысячи долларов до уровня 36 тысяч долларов. По состоянию на 8 июня цена на биткойн упала до 32 тысяч долларов.

По материалам suspilne.media
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