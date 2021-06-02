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Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах

Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах

Энергетические компании основателя Microsoft Билла Гейтса и главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета построят в Вайоминге ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

По словам Гейтса, создание реакторов на быстрых нейтронах «радикально изменит правила игры в энергетической отрасли», сообщает The Guardian.

В реализации проекта примут участие компания TerraPower, принадлежащая Гейтсу, и компания Баффета PacifiCorp. Компании инвестируют в будущий реактор около $1 млрд. Мощность установки – до 500 МВт.

При этом точное размещение демонстрационной установки нового реактора будет, как ожидается, объявлено к концу года. На строительство демонстрационной установки реактора потребуется семь лет.

Справка Finance.ua:

  • Реактор на быстрых нейтронах – ядерный реактор, в активной зоне которого нет замедлителей нейтронов и спектр нейтронов близок к энергии нейтронов деления (~105 эВ). Нейтроны этих энергий называют быстрыми, отсюда и название этого типа реакторов.
  • Позволяет преобразовывать отработанное ядерное топливо в новое топливо для АЭС, образуя замкнутый цикл использования ядерного топлива. В итоге вместо доступных в настоящее время 3%, используется около 30% потенциала ядерного топлива. Это расширяет перспективу ядерной энергетике на тысячелетия.
По материалам The page
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