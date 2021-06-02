Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах

Энергетические компании основателя Microsoft Билла Гейтса и главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета построят в Вайоминге ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.
По словам Гейтса, создание реакторов на быстрых нейтронах «радикально изменит правила игры в энергетической отрасли», сообщает The Guardian.
В реализации проекта примут участие компания TerraPower, принадлежащая Гейтсу, и компания Баффета PacifiCorp. Компании инвестируют в будущий реактор около $1 млрд. Мощность установки – до 500 МВт.
При этом точное размещение демонстрационной установки нового реактора будет, как ожидается, объявлено к концу года. На строительство демонстрационной установки реактора потребуется семь лет.
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