Модернизация промышленности произойдет через 10-12 лет, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал практическую реформу, при которой промышленность полностью модернизируется и уменьшит выбросы. Но этого возможно достичь лишь через 10−12 лет.
Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Экология».
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«Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим договоренностям и европейскому опыту только за год. Нет. Переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10−12 лет», — подчеркнул президент.
Как известно, законопроект о промышленном загрязнении № 4167, голосование по которому Верховная Рада уже дважды проваливала, предусматривает переход на европейские нормы загрязнения в течение 4 лет. Эта норма подверглась критике со стороны европейских ассоциаций и представителей промышленности.
Так, в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что европейские страны проводили экомодернизацию в течение 20 лет и этот процесс продолжается, а провести экомодернизацию за 4 года в принципе нереально.
К тому же ЕС вложил в эти процессы сотни миллиардов евро и обеспечил промышленность льготами, а экологические законы, которые пишет украинская власть, вообще не предусматривают механизмов государственной поддержки.
В частности, еще в 2017 году Украина приняла Национальный план сокращения выбросов от ТЭС и ТЭЦ и должна была разработать механизмы финансирования до 2020 г. Однако никакие механизмы до сих пор не разработаны, поэтому энергетические компании, в частности «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», уже в 2023 году будут вынуждены остановить производство энергии из-за невозможности провести модернизацию.
В НЭК «Укрэнерго» заявили: остановка двух компаний приведет к дефициту мощностей и серьезно ударит по энергонезависимости Украины.
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