Украине могут компенсировать возможные убытки от Северного потока-2 - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может получить компенсации из-за фактического завершения проекта газопровода Северный поток-2.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, которые транслирует YouTube-канал Госдепа.

По словам Блинкена, США и Германия проводят активные переговоры, в частности об интересах Украины: «Германия пришла за стол (переговоров). И мы активно с ней работаем, чтобы гарантировать сохранение транзитных сборов, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что трубопровод пойдет в обход Украины».

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Также США и Германия обсуждают, как устранить способность России использовать газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или других стран.

Госсекретарь США добавил, что завершение строительства Северного потока-2 — по сути, свершившийся факт, и напомнил, что, когда Джо Байден пришел к власти, газопровод был готов более чем на 90%.

Северный поток-2 – газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. После того как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, работы по строительству газопровода не проводились около года.

Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода Северный поток-2 завершена, а вторую нитку газопровода достроят через два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом. В Еврокомиссии заявили, что не располагают информацией о завершении прокладки первой нитки газопровода.

19 мая 2021-го в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода Северный поток-2, и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций «отвечает национальным интересам» страны. При этом он подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

В частности, США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода Северный поток-2.

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