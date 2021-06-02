Как изменилось финансовое положение украинцев за два года (опрос)

В мае 2021 года большинство украинцев (54,4%) заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.
Об этом говорится в результатах опроса КМИС.
По данным опроса, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы – 31,9%.
Причины экономического кризиса семьи. Половина опрошенных считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось, а 42,9% причиной кризиса считают коррупцию.
Инфографика: КМИС
Причины экономического кризиса в Украине:
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