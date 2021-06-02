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«Укрэнерго» и «Энергоатом» вышли на миллиардные прибыли

«Укрэнерго» и «Энергоатом» вышли на миллиардные прибыли

НАЭК «Энергоатом» и оператор «Укрэнерго» после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.

Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на отчеты компаний за первый квартал 2021 года.

Для сравнения, в І квартале 2020 года государственный «Энергоатом» получил 1,6 млрд чистых убытков, а полный год завершил с убытком в 4,8 млрд грн.

«Укрэнерго» в соответствующий период в прошлом году получило 4,6 млрд грн убытков, а полный год завершило с убытком в 27,5 млрд грн.

«Положительно на финансовый результат деятельности компании за первый квартал 2021 года повлияло уменьшение общего объема расходов, составившего 13 248,5 млн грн, что на 3 896,2 млн грн или на 29,4% меньше фактического показателя за первый квартал 2020 года», — так объясняют прибыль в отчете «Энергоатома».

За первый квартал «Энергоатом» увеличил выплаты на оплату труда до 2,8 млрд грн, что на 317,9 млн грн больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года.

Прибыльный финансовый результат компании «Укрэнерго» в начале 2021 года объясняется следующими факторами:

  • увеличение доходов от передачи электроэнергии;
  • увеличение объемов передачи электроэнергии;
  • увеличение доходов от реализации реактивной электроэнергии;
  • увеличение доходов от диспетчеризации;
  • уменьшение общих расходов компании на 2,9 млрд грн.

Напомним, по результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков за 2020 год.

По материалам Економічна Правда
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