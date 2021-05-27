День финансов: спецрежим для IT в «Дія.City», кредиты безработным от государства, шаг к € 100 тыс. гарантий по вкладу

Среда, 2 июня. Сегодня много важных начинаний от депутатов ВР.
«Налоговый» законопроект «Дія.City». Рада в первом чтении поддержала законопроект, который вносит в Налоговый кодекс изменения, связанные с режимом «Дія.City». Законопроект предусматривает такие налоговые ставки для айтишников: налог на доходы физлиц с зарплат — 5%, 1,5% военного сбора. Налог на прибыль при выводе денег — 9%. ЕСВ — минимальный платеж.
Новая методология исчисления прожиточного минимума. Депутаты также поддержали за основу законопроект, которым предлагают установить прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты. Ежегодно процентное соотношение будет увеличиваться, и к 2031 году должно составлять не менее 50%.
Очередное повышение пенсионного возраста? Нардепы зарегистрировали законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста украинцев. Они предлагают с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год, в результате чего к 2035 году на пенсию можно будет выходить не в 60, а в 61 год.
Меры воздействия на коллекторов. В апреле вступил в силу закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Сейчас Нацбанк обнародовал для обсуждения изменения в том, как регулятор будет реагировать на нарушения участников рынка небанковских финуслуг. За нарушения регулятор может предупреждать коллекторов письменно, штрафовать, временно запретить компании работать, может исключить из реестра коллекторских компаний или отозвать лицензию.
Повышение гарантированной суммы возмещения. В ВР зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить гарантированную сумму возмещения средств по вкладам с 200 тыс. грн сначала до 400 тыс. грн, затем до 600 тыс. грн и до уровня ЕС — € 100 тыс. Как говорят в ФГВФЛ, документ позволит решить проблему долгов, накопившихся в результате выплаты 90 млрд грн более чем 2 млн вкладчиков банков, обанкротившихся во время кризиса 2014-2016 гг.
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Цена газа от поставщика «последней надежды». «Нафтогаз» объявил цену для клиентов поставщика «последней надежды» в июне. Так, стоимость для клиентов ППН в первом месяце лета 2021 составит 11,59 грн с НДС, без стоимости распределения. В компании отмечают, что цена на газ в рамках тарифного плана поставщика «последней надежды» ― «Надежный» ― рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле.
Кредит безработным на бизнес. С 1 января 2022 года в Украине начнет действовать государственная программа, которая будет превращать малообеспеченных и безработных в предпринимателей. Таким украинцам будет предложена помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн).
Эти средства можно будет потратить для оплаты счетов на приобретение необходимых материалов для создания собственного дела. Весомое преимущество этого механизма в том, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. То есть сумма к возврату будет уменьшаться с каждым налоговым платежом.
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