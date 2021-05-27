В НБУ рассказали, как будут наказывать коллекторов

Национальный банк Украины предлагает усовершенствовать порядок применения мер воздействия к небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Нововведения будут касаться также и нарушений требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.
Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о применении мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг.
“Изменения будут распространяться на небанковские финучреждения, включая те, которые обретут статус коллекторских компаний. В то же время для коллекторских компаний без статуса финансового учреждения Национальный банк планирует разработать отдельный нормативно-правовой акт относительно мер воздействия”, – объяснили в Нацбанке.
Почему возникла потребность в изменениях:
Национальный банк за нарушения планирует применять следующие меры воздействия:
Еще одно предложение проекта Изменений – коллегиальное принятие решений о штрафах в небанковских учреждений за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей (а именно штрафы, установленные частью второй статьи 411 «Закона о финансовых услугах»).
Решение по этим штрафам будет принимать правление Национального банка, а в случае делегирования полномочий ‒ Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
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