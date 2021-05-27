В НБУ рассказали, как будут наказывать коллекторов

Национальный банк Украины предлагает усовершенствовать порядок применения мер воздействия к небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Нововведения будут касаться также и нарушений требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о применении мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг.

“Изменения будут распространяться на небанковские финучреждения, включая те, которые обретут статус коллекторских компаний. В то же время для коллекторских компаний без статуса финансового учреждения Национальный банк планирует разработать отдельный нормативно-правовой акт относительно мер воздействия”, – объяснили в Нацбанке.

Почему возникла потребность в изменениях:

из-за принятия Закона Украины № 1349-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности»;

этот закон предусмотрел новые меры воздействия к небанковским финучреждениям, которые кредитуют или занимаются взысканием долгов, а также к коллекторским компаниям за нарушение требований к этическому поведению при урегулировании задолженности.

Национальный банк за нарушения планирует применять следующие меры воздействия:

письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;

штраф для кредитодателя, нового кредитора или небанковского финучреждения ‒ коллекторской компании;

временный запрет финучреждению & #8210; коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключение сведений о финучреждении & #8210; коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;

временное приостановление или отзыв (аннулирование) лицензии кредитодателя ‒ небанковского финучреждения, нового кредитора ‒ небанковского финучреждения.

Еще одно предложение проекта Изменений – коллегиальное принятие решений о штрафах в небанковских учреждений за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей (а именно штрафы, установленные частью второй статьи 411 «Закона о финансовых услугах»).

Решение по этим штрафам будет принимать правление Национального банка, а в случае делегирования полномочий ‒ Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Справка Finance.ua:

14 апреля вступил в силу закон о защите украинцев от произвола коллекторов. Банки и финансовые компании, согласно документу, должны будут сообщать клиентам о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Национальный банк в течение следующих двух месяцев запустит реестр коллекторских компаний. Все коллекторские компании, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, должны зарегистрироваться в этом Реестре.

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