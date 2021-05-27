В июне цена газа от поставщика «последней надежды» вырастет - «Нафтогаз»

ГК «Нафтогаз Украины» объявила цену для клиентов поставщика «последней надежды» (ППН) в июне.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Стоимость для клиентов ППН в первом месяце лета 2021 составит 11,59 грн с НДС, без стоимости распределения (доставки).

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Как формируется цена. В компании отмечают, что компания «Нафтогаз Украины» не устанавливает цену для клиентов ППН. Цена на газ в рамках тарифного плана поставщика «последней надежды» ― «Надежный» ― рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле, которая была разработана в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика «последней надежды», утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 № 809. Формула цены для клиентов ППН учитывает определенные риски для поставщика, фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других актуальных рыночных факторов.

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В «Нафтогазе» также призвали клиентов ПОН выбрать рыночного поставщика. Сейчас в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. Сравнить их цены и тарифные предложения можно на онлайн-ресурсах:

Справка Finance.ua:

Газоснабжающие компании Украины начали обнародовать базовые годовые и месячные цены газа на июнь 2021 года. В большинстве компаний месячная цена на июнь 2021 года ниже, чем годовое предложение.

По условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут меняться лишь в сторону снижения.