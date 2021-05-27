Безработным помогут открыть собственное дело — Минсоцполитики

С 1 января 2022 года в Украине начнет действовать государственная программа, которая будет превращать малообеспеченных и безработных в предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Пилот уже показал результаты. В ведомстве говорят, что механизмы этой программы уже были успешно апробированы в пилотном проекте «Рука помощи», который был реализован Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» в 2016-2019 годах.

Тогда более 230 долговременных безработных в трех областях получили беспроцентную возвратную помощь от государства на начало собственного дела. Более 90% из них успешно работают и сегодня.

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Что предусматривает программа: малообеспеченным и долговременным безработным будет предложена помощь в размере до 15 минимальных зарплат* (на начало 2022 года – 97 500 грн). Эти средства можно будет потратить для оплаты счетов на приобретение необходимого для создания собственного дела оборудования и материалов.

Весомое преимущество этого механизма в том, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. То есть, сумма к возврату будет уменьшаться с каждым налоговым платежом. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не потребуется.

Порядок оказания помощи утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 21 апреля 2021 года «Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей».

«Это очень своевременная программа. Пандемия коронавируса притормозила развитие экономики, много людей потеряли работу и длительное время не могут ее найти или подрабатывают в неофициальном секторе экономики. Новая государственная программа предложит им прекрасную возможность реализовать себя в малом бизнесе», – отметила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Справка Finance.ua:

В целом по Украине количество безработных сократилось: в начале 2021 года на 1 вакансию претендовали 12-14 человек. Сейчас количество претендентов сократилось до шести.