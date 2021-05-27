0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроект

Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроект

В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5566 «О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста». Авторами документа указаны председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также Ирина Верещук, Марьяна Безуглая и другие нардепы из фракции “Слуга народа”.

Кстати, новостями о пенсиях, зарплатах и соцвыплатах мы всегда оперативно делимся в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе! 🤫

Цель документа: восстановление демографического развития Украины за счет внесения изменений в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые предусматривают урегулирование некоторых вопросов расчета пенсионного возраста в соответствии с международной практикой и потребностями усиления социальной защищенности матерей.

Что именно предлагает законопроект:

  • в пояснительной записке говорится о том, что кризис COVID-19 будет иметь важное значение для демографической ситуации в Украине. Поэтому одним из средств поддержания демографического показателя предлагают сделать пенсионное обеспечение и поддержку матерей, которые родили и воспитали ребенка до 6-летнего возраста, независимо от того, является ли семья многодетной;
  • так, законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шестилетнего возраста;

Как проверить свой страховой стаж

  • однако, чтобы сбалансировать поступления и расходы Пенсионного фонда в отношении указанного снижения пенсионного возраста для матерей, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста, документ предлагает с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц за год, что в свою очередь не позволит коэффициенту замещения в значительной степени снижаться для следующей генерации;
  • указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

Справка Finance.ua:

  • В Украине уже с 1 июня пересчитают пенсии гражданам, которые после назначения пенсионных выплат продолжают работать.
  • В Украине с 1 апреля 2021 года повысили пенсионный возраст для женщин. Нововведение затронет тех украинок, которые в 2021 будут выходить на заслуженный отдых. Пенсионный возраст увеличился с 59,5 до 60 лет.
  • По прогнозам Всемирного банка, в 2045 году только 70% украинцев пенсионного возраста будут охвачены пенсионным обеспечением — в основном из-за недостаточности требуемого стажа.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.