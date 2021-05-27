Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроект

В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5566 «О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста». Авторами документа указаны председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также Ирина Верещук, Марьяна Безуглая и другие нардепы из фракции “Слуга народа”.
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Цель документа: восстановление демографического развития Украины за счет внесения изменений в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые предусматривают урегулирование некоторых вопросов расчета пенсионного возраста в соответствии с международной практикой и потребностями усиления социальной защищенности матерей.
Что именно предлагает законопроект:
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