Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроект

В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5566 «О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста». Авторами документа указаны председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также Ирина Верещук, Марьяна Безуглая и другие нардепы из фракции “Слуга народа”.

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Цель документа: восстановление демографического развития Украины за счет внесения изменений в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые предусматривают урегулирование некоторых вопросов расчета пенсионного возраста в соответствии с международной практикой и потребностями усиления социальной защищенности матерей.

Что именно предлагает законопроект:

в пояснительной записке говорится о том, что кризис COVID -19 будет иметь важное значение для демографической ситуации в Украине. Поэтому одним из средств поддержания демографического показателя предлагают сделать пенсионное обеспечение и поддержку матерей, которые родили и воспитали ребенка до 6-летнего возраста, независимо от того, является ли семья многодетной;

так, законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шестилетнего возраста;

однако, чтобы сбалансировать поступления и расходы Пенсионного фонда в отношении указанного снижения пенсионного возраста для матерей, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста, документ предлагает с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц за год, что в свою очередь не позволит коэффициенту замещения в значительной степени снижаться для следующей генерации;

указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

Справка Finance.ua:

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