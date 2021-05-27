ФГВФЛ направил в ВР законопроект о повышении гарантированной суммы возмещения

Украина подошла на шаг ближе к долгожданному повышению гарантированной суммы возмещения банковских вкладов и новому этапу развития финансового сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц на странице в Facebook.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5542-1, который позволит решить проблему долгов Фонда гарантирования, накопившихся в результате выплаты 90 млрд грн более чем двум миллионам вкладчиков банков, обанкротившихся во время кризиса 2014−16 гг.
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«То, что подготовка проекта завершена, и он подан в Верховную Раду, означает, что до конца года мы можем сделать ряд шагов, которые будут касаться практически каждого гражданина Украины, и которые предусмотрены международными обязательствами нашего государства», — отмечают в ФГВФЛ.
Что предлагает законопроект:
Это позволит вкладчикам не дробить вклады, укрепит доверие к банковской системе и будет способствовать ее развитию; распространить гарантии на все без исключения банки, а впоследствии — и на небанковские финансовые учреждения.
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