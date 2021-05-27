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ФГВФЛ направил в ВР законопроект о повышении гарантированной суммы возмещения

ФГВФЛ направил в ВР законопроект о повышении гарантированной суммы возмещения

Украина подошла на шаг ближе к долгожданному повышению гарантированной суммы возмещения банковских вкладов и новому этапу развития финансового сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц на странице в Facebook.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5542-1, который позволит решить проблему долгов Фонда гарантирования, накопившихся в результате выплаты 90 млрд грн более чем двум миллионам вкладчиков банков, обанкротившихся во время кризиса 2014−16 гг.

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«То, что подготовка проекта завершена, и он подан в Верховную Раду, означает, что до конца года мы можем сделать ряд шагов, которые будут касаться практически каждого гражданина Украины, и которые предусмотрены международными обязательствами нашего государства», — отмечают в ФГВФЛ.

Что предлагает законопроект:

  • реструктуризировать долги Фонда, что обеспечит стабильность системы гарантирования вкладов;
  • впервые с 2012 г. повысить гарантированную сумму вкладов — сначала вдвое до 400 000 грн, а затем до 600 000 грн и до уровня ЕС — € 100 000;
  • достичь необходимого уровня обеспеченности системы гарантирования вкладов физических лиц;
  • ввести положение о порядке проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физических лиц.

Это позволит вкладчикам не дробить вклады, укрепит доверие к банковской системе и будет способствовать ее развитию; распространить гарантии на все без исключения банки, а впоследствии — и на небанковские финансовые учреждения.

Справка Finance.ua:

  • Долги Фонда гарантирования по состоянию на 1 апреля 2021 года состоят из задолженности Фонда по векселям перед Министерством финансов Украины в сумме 68 852 млн грн, в том числе остатка основной суммы долга — 46,94 млрд грн и начисленных процентов — 21,91 млрд грн.
  • Общая задолженность, которую Фонд должен оплатить до декабря 2031 года, составляет 111,10 млрд грн, из которых 64,16 млрд грн начислены проценты. По расчетам Рабочей группы при Совете по финансовой стабильности Фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств Фонда составит более 80 млрд грн.
  • По данным ФГВФЛ, ключевым направлением для ведомства на 2021 год станет распространение гарантий Фонда на вклады физлиц, привлеченные небанковскими финучреждениями.

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По материалам Finance.UA
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