Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества
Что предусматривает законопроект
- имплементацию в Украине международных и европейских стандартов оценки;
- создание условий для проведения оценки недвижимости в соответствии с международными требованиями;
- формирование эффективной системы самоуправления оценщиков через единую саморегулирующуюся организацию;
- внедрение современной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков;
- создание справедливой системы дисциплинарной ответственности в сфере оценочной деятельности;
- внедрение механизмов досудебного урегулирования споров;
- расширение доступа украинских оценщиков к международным рынкам и открытие украинского рынка для иностранных специалистов.
- законопроект о налогообложении посылок стоимостью до €150 из-за границы;
- законопроект по оценке имущества;
- постановление о создании конкурсной комиссии по отбору членов Счетной палаты;
- вернуть норму, касающуюся политически значимых лиц (PEP), в редакции, отвечающей требованиям Европейской комиссии.
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