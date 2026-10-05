Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект об оценке имущества № 13435. Соответствующее решение комитет принял на заседании 2 октября.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

«Принятый закон будет способствовать повышению качества и прозрачности оценочной деятельности, развитию профессионального самоуправления, а также гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами», — подчеркнули авторы проекта.

Что предусматривает законопроект

По результатам работы подготовлено комплексное обновление законодательства в области оценки имущества. Документ согласует украинские правила с правом Европейского Союза и международными стандартами.

Законопроект предусматривает:

имплементацию в Украине международных и европейских стандартов оценки;

создание условий для проведения оценки недвижимости в соответствии с международными требованиями;

формирование эффективной системы самоуправления оценщиков через единую саморегулирующуюся организацию;

внедрение современной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков;

создание справедливой системы дисциплинарной ответственности в сфере оценочной деятельности;

внедрение механизмов досудебного урегулирования споров;

расширение доступа украинских оценщиков к международным рынкам и открытие украинского рынка для иностранных специалистов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховной Раде до конца 2026 года предстоит принять более 40 законопроектов, чтобы Украина могла получить около $14 млрд международного финансирования, необходимого для государственного бюджета. Общая потребность в финансировании составляет $29,5 млрд. Для получения следующего транша в размере $4,26 млрд Верховная Рада должна принять не менее четырех ключевых решений:

законопроект о налогообложении посылок стоимостью до €150 из-за границы;

законопроект по оценке имущества;

постановление о создании конкурсной комиссии по отбору членов Счетной палаты;

вернуть норму, касающуюся политически значимых лиц (PEP), в редакции, отвечающей требованиям Европейской комиссии.