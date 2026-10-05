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Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества

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Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества
Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект об оценке имущества № 13435. Соответствующее решение комитет принял на заседании 2 октября.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
«Принятый закон будет способствовать повышению качества и прозрачности оценочной деятельности, развитию профессионального самоуправления, а также гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами», — подчеркнули авторы проекта.

Что предусматривает законопроект

По результатам работы подготовлено комплексное обновление законодательства в области оценки имущества. Документ согласует украинские правила с правом Европейского Союза и международными стандартами.
Законопроект предусматривает:
  • имплементацию в Украине международных и европейских стандартов оценки;
  • создание условий для проведения оценки недвижимости в соответствии с международными требованиями;
  • формирование эффективной системы самоуправления оценщиков через единую саморегулирующуюся организацию;
  • внедрение современной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков;
  • создание справедливой системы дисциплинарной ответственности в сфере оценочной деятельности;
  • внедрение механизмов досудебного урегулирования споров;
  • расширение доступа украинских оценщиков к международным рынкам и открытие украинского рынка для иностранных специалистов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховной Раде до конца 2026 года предстоит принять более 40 законопроектов, чтобы Украина могла получить около $14 млрд международного финансирования, необходимого для государственного бюджета. Общая потребность в финансировании составляет $29,5 млрд. Для получения следующего транша в размере $4,26 млрд Верховная Рада должна принять не менее четырех ключевых решений:
  • законопроект о налогообложении посылок стоимостью до €150 из-за границы;
  • законопроект по оценке имущества;
  • постановление о создании конкурсной комиссии по отбору членов Счетной палаты;
  • вернуть норму, касающуюся политически значимых лиц (PEP), в редакции, отвечающей требованиям Европейской комиссии.
Два законопроекта (о налогообложении посылок и оценке имущества) имеют более 1000 поправок.
По материалам:
Finance.ua
ЗаконопроектыВерховная Рада
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